Тюменцы выиграли шесть медалей Зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

В Ханты-Мансийске на Зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" порядка 300 спортсменов из 23 регионов страны борются за награды в лыжных гонках, биатлоне и следж-хоккее.

Итоги в лыжных гонках и биатлоне уже подведены. В этих видах спорта успешно выступила тюменская делегация, которую возглавили заслуженные тренеры России Вячеслав Голдинов и Алексей Кобелев.

В первый соревновательный день атлеты боролись за награды в гонках на длинной дистанции. Серебряную медаль на дистанции 15 км классическим стилем у женщин завоевали Вера Хлызова с лидером Натальей Голдиновой.

Во второй день в рамках Зимних игр паралимпийцев в соревнованиях по лыжным гонкам тюменские спортсмены забрали еще две медали:

- На дистанции 7,5 км свободным стилем у женщин Вера Хлызова с лидером Натальей Голдиновой взяли серебро.

- У мужчин на дистанции 10 км свободным стилем Станислав Чохлаев с лидером Олегом Колодийчуком принесли первое золото в копилку региона.

По результатам спринтерских гонок у мужчин Станислав Чохлаев с лидером Олегом Колодийчуком завоевали серебро.

В спринте у женщин Вера Хлызова с лидером Натальей Голдиновой стали бронзовыми призерами.

В заключительной гонке программы лыжных соревнований - открытой эстафете, команда Тюменской области в составе Николая Полухина с лидером Ильей Санниковым, Александра Максимова с лидером Александром Шкляевым, Александра Чулкина с лидером Максимом Пироговым и Станислава Чохлаева с лидером Олегом Колодийчуком одержали уверенную победу. Это вторая золотая медаль у тюменских спортсменов.

Всего на счету тюменцев в рамках Зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске – шесть наград.

Результаты состязаний турнира пойдут в зачёт чемпионата России. Кроме золота Станислава Чохлаева в гонке на дистанции 10 км. и серебра Веры Хлызовой на 7,5 км, бронзовую награду на дистанции 10 км. завоевал Николай Полухин с лидером Эдуардом Березиным.

В спринтерских гонках в зачете чемпионата у Станислава Чохлаева и у Веры Хлызовой – серебряные награды, а у Александра Максимова с лидером Александром Шкляевым - бронзовая медаль чемпионата.