В движении ГТО участвуют более 380 тысяч жителей Тюменской области

Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки

Комплекс ГТО стал нормой жизни для тысяч россиян и жителей Тюменской области. За десятилетие возрождения в нашем регионе к движению присоединились более 380 тысяч жителей и около 260 тысяч человек стали обладателями знаков отличия. А с 2019 года здесь начали проводить фестивали и тестирование среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. За это время около 900 особых участников выполнили нормативы ГТО на знаки отличия.

Сегодня в 26 муниципальных образованиях области работают 38 центров тестирования и на 9 лицензированных площадках ГТО все желающие могут подготовиться к выполнению нормативов.

Ежегодно на местном и региональном этапах фестивали собирают представителей всех категорий населения. По их результатам отбираются сильнейшие спортсмены и физкультурники, которые в составах сборных команд достойно представляют наш регион на Всероссийских соревнованиях ГТО.

Так, например, команда филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" четырежды представляла Тюменскую область на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов, дважды став бронзовым призером в командном первенстве и завоевав множество личных наград. Еще одна гордость региона – семья Васильевых, которая трижды достойно представляла нашу область на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд, занимая призовые места в личном зачете, а в 2023 году став серебряным призером в эстафете ГТО. Два года подряд на Всероссийском фестивале ГТО среди студентов вузов Тюменскую область представляла команда ТИУ, две представительницы которой занимали призовые места в личном первенстве. Каждый год на Всероссийском фестивале среди обучающихся общеобразовательных организаций в Артеке уверенно выступает и наша команда школьников. К примеру, в 2023 году ученица тюменской школы Маргарита Игнатьева стала серебряным призером в личном первенстве.

За последние годы в регионе появилась еще одна традиция – проведение различных конкурсов по пропаганде движения ГТО. Конкурс детских рисунков "ГТО: путь к успеху", "Собери коллекцию знаков ГТО", конкурсы на лучший слоган, лучшую районную газету, лучший видеоролик и другие собирают сотни ярких, творческих работ со всего региона.

А для удобства и полноценной информированности участников комплекса ГТО с недавнего времени начал работу сайт регионального оператора gto.csp72.ru. На портале сосредоточена вся информация о реализации комплекса в Тюменской области.

Вот уже несколько лет подряд наш регион удерживает позиции в десятке сильнейших Всероссийского рейтинга по развитию комплекса ГТО. А своеобразным показателем качества работы на местах выступает региональных рейтинг. По итогам работы за 4-й квартал 2023 года его лидерами стали Упоровский, Аромашевский и Сладковский районы.

Движение ГТО прочно укоренилось в системе физического воспитания россиян, и в частности жителей Тюменской области, став неотъемлемым атрибутом полноценного, активного и здорового образа жизни.