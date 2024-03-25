Организаторы Чемпионата России по биатлону актуализировали расписание соревнований

Из-за трагедии в Подмосковье в программу соревнований в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону в программу внесены изменения.
Актуальная программа:
25 марта (понедельник)
11.00 – Спринт, мужчины
14.00 – Спринт, женщины
26 марта (вторник)
11.00 – Гонка преследования, мужчины
14.00 – Гонка преследования, женщины
28 марта (четверг)
11.00 – смешанная эстафета (2+2)
14.00 – одиночная смешанная эстафета (1+1)
30 марта (суббота)
11.00 – эстафета, женщины
14.00 – масстарт, мужчины
31 марта (воскресенье)
11.00 – масстарт, женщины
14.00 – эстафета, мужчины
Билеты на 25 марта (понедельник) можно будет приобрести в кассе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" в день соревнований или удаленно (начиная с 24 марта). Билетов с трансфером в продаже не будет.
Билеты на 26 марта (вторник) остаются действительными. Приобретенные ранее на соревнования 27 и 29 марта действительны на 28 марта (четверг). Билеты на 30 и 31 марта действительны.
Сдать билеты можно по установленному порядку.
Для болельщиков, которые приобрели билеты с трансфером по маршруту Тюмень — "Жемчужина Сибири" - Тюмень, отправление осуществляется от остановки Строительный институт ТИУ, ул. Коммунистическая в дни соревнований в 9.00. Обратный в 16.30 от остановки на верхней парковке ОЦЗВС "Жемчужина Сибири".
Пригласительные участников фестиваля "Тюменская весна" действуют в любой день соревнований.
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