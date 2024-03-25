Организаторы Чемпионата России по биатлону актуализировали расписание соревнований

Из-за трагедии в Подмосковье в программу соревнований в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону в программу внесены изменения.

Актуальная программа:

25 марта (понедельник)

11.00 – Спринт, мужчины

14.00 – Спринт, женщины

26 марта (вторник)

11.00 – Гонка преследования, мужчины

14.00 – Гонка преследования, женщины

28 марта (четверг)

11.00 – смешанная эстафета (2+2)

14.00 – одиночная смешанная эстафета (1+1)

30 марта (суббота)

11.00 – эстафета, женщины

14.00 – масстарт, мужчины

31 марта (воскресенье)

11.00 – масстарт, женщины

14.00 – эстафета, мужчины

Билеты на 25 марта (понедельник) можно будет приобрести в кассе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" в день соревнований или удаленно (начиная с 24 марта). Билетов с трансфером в продаже не будет.

Билеты на 26 марта (вторник) остаются действительными. Приобретенные ранее на соревнования 27 и 29 марта действительны на 28 марта (четверг). Билеты на 30 и 31 марта действительны.

Сдать билеты можно по установленному порядку.

Для болельщиков, которые приобрели билеты с трансфером по маршруту Тюмень — "Жемчужина Сибири" - Тюмень, отправление осуществляется от остановки Строительный институт ТИУ, ул. Коммунистическая в дни соревнований в 9.00. Обратный в 16.30 от остановки на верхней парковке ОЦЗВС "Жемчужина Сибири".

Пригласительные участников фестиваля "Тюменская весна" действуют в любой день соревнований.