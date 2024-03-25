Спорт – норма жизни: возрожденному ГТО десять лет

Возрожденному Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" 24 марта исполнилось десять лет.

Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который реализуется по решению Президента России, в регионах страны продолжает набирать популярность выполнение нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Министр спорта России Олег Матыцин:

Мы отмечаем 10-летие возрожденного комплекса ГТО. За это время к выполнению нормативов ГТО приступило более 22 млн россиян в возрасте от 6 до 98 лет. Мы видим большой интерес и вовлеченность в комплекс со стороны молодежи, семей, людей старшего возраста. Значение комплекса невозможно переоценить – ГТО — это не просто перечень нормативов, а фактор развития здоровой нации.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" в 2019 году вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни". Главная его цель – добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. К движению ГТО присоединились уже миллионы россиян, самому младшему - 6 лет, старшему - 101 год.

Всего за 2023 год число новых участников движения ГТО составило 2,72 млн, включая 15,1 тыс. инвалидов и лиц с ОВЗ. А за 10 лет возрожденный комплекс вовлек в ряды физкультурно-спортивного движения страны 22,1 млн россиян - более 16% населения страны.

Физкультурный комплекс ГТО включает в себя бег, прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельбу и прочие спортивные виды. При успешной сдаче нормативов можно получить либо до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз, либо премию на работе или привилегии по занятиям в фитнес клубах с лучшими тренерами. Так же обучающимся, имеющим золотой знак отличия ГТО, может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия в порядке, установленном Минобранауки. Год назад нормативы обновились – планку результатов для золота и серебра повысили, для бронзы – немного снизили. И возрастных ступеней в комплексе стало 18. Первая – для школьников 6-7 лет, последняя – для людей старше 70-ти.

Минспортом России ежегодно проводятся фестивали ГТО среди служащих, студентов, семей и школьников. В 2023 году в отборочных этапах участвовало 300 тысяч человек.