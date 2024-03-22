Тюменцы могут готовиться к сдаче ГТО на специальных площадках

15:35 22 марта 2024
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Фото: СШ№2 ТМР

В Тюменской области оборудовано девять специальных спортивных площадок, на которых можно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" по всей стране установлены 1 876 площадок ГТО. 

Чтобы сделать тренировки более комфортными, понятными и интересными, были разработаны специальные обучающие ролики, которые будут использоваться в 2024 году в качестве видеоинструкций, доступных по QR-кодам на всех площадках ГТО.

Они помогут правильно и безопасно развить физические навыки и подготовиться к выполнению нормативов ГТО.

Площадки в Тюмени:
ДЮСШ "Прибой", ул. Индустриальная 49а;
ДЭССО" СОК "Здоровье", ул. Газовиков, 11;
ДЮСШ № 1, ул. Николая Федорова, 8.
ДМЦ "Алый парус", ул. Макарова, 11

Тюменский район:
р.п. Богандинский, ДЮСШ № 2 ТМР, ул. Ломоносова, 2б.
Тобольский район:
 п. Прииртышский, ул. Трактовая, 29.

Ишимский район:
с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1а.
Казанский район:
с. Казанское, ул. Больничная, 50.
Аромашевский район:

с. Аромашево, ул. Заречная, 7.

Теги: ГТО
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