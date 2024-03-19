Биатлонистка Сливко пригласила тюменцев поболеть за участников чемпионата России по биатлону

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко приглашает жителей и гостей Тюмени в "Жемчужину Сибири" поддержать тюменских спортсменов на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону.

"Ожидается много гонок, будет очень интересно. Еще один момент — мой друг Евгений Гараничев (https://t.me/operativnyishtabtyumen/20624) будет завершать карьеру, это его заключительный чемпионат. Приезжайте, поддержите его и меня!" - обратилась к землякам мастер спорта России международного класса по биатлону, призер и победитель чемпионатов страны, Европы и мира Виктория Сливко.

Соревнования пройдут с 23 по 31 марта.

Программа соревнований:

23 марта (суббота)

11.00 – Спринт, мужчины

14.30 – Спринт, женщины

24 марта (воскресенье)

11.00 – Гонка преследования, мужчины

14.30 – Гонка преследования, женщины

26 марта (вторник)

11.00 – индивидуальная гонка, мужчины

14.00 – индивидуальная гонка, женщины

27 марта (среда)

12.00 – одиночная смешанная эстафета (1+1)

29 марта (пятница)

12.00 – смешанная эстафета (2+2)

30 марта (суббота)

11.00 – эстафета, женщины

14.00 – масстарт, мужчины

31 марта (воскресенье)

11.00 – масстарт, женщины

14.00 – эстафета, мужчины

Уточнить расписание и приобрести билеты можно здесь.