Биатлонистка Сливко пригласила тюменцев поболеть за участников чемпионата России по биатлону

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко приглашает жителей и гостей Тюмени в "Жемчужину Сибири" поддержать тюменских спортсменов на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону.
"Ожидается много гонок, будет очень интересно. Еще один момент — мой друг Евгений Гараничев (https://t.me/operativnyishtabtyumen/20624) будет завершать карьеру, это его заключительный чемпионат. Приезжайте, поддержите его и меня!" - обратилась к землякам мастер спорта России международного класса по биатлону, призер и победитель чемпионатов страны, Европы и мира Виктория Сливко.
Соревнования пройдут с 23 по 31 марта.
Программа соревнований:
23 марта (суббота)
11.00 – Спринт, мужчины
14.30 – Спринт, женщины
24 марта (воскресенье)
11.00 – Гонка преследования, мужчины
14.30 – Гонка преследования, женщины
26 марта (вторник)
11.00 – индивидуальная гонка, мужчины
14.00 – индивидуальная гонка, женщины
27 марта (среда)
12.00 – одиночная смешанная эстафета (1+1)
29 марта (пятница)
12.00 – смешанная эстафета (2+2)
30 марта (суббота)
11.00 – эстафета, женщины
14.00 – масстарт, мужчины
31 марта (воскресенье)
11.00 – масстарт, женщины
14.00 – эстафета, мужчины
Уточнить расписание и приобрести билеты можно здесь.
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