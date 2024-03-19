Тюменские юниоры первые в России по перетягиванию каната

В Москве прошло первенство страны по перетягиванию каната среди юниоров и юниорок до 23 лет. На соревнованиях выступила сборная команда Тюменской области в составе 8 спортсменов. Это Илья Ячменев, Дмитрий Фанаев, Александр Мозговой, Андрей Конищев, Данила Савенко, Радмир Самарканов, Никита Николаев и Дмитрий Чугунов.

Сопровождали команду главный тренер, президент региональной федерации по перетягиванию каната Сергей Толстов и главный специалист и тренер сборной команды, Татьяна Жданова. Наши участники показали свои силы в дисциплине "Вес группы — 640 кг".

В финале первенства тюменская команда противостояла опытному коллективу Свердловской области. В борьбе за первое место победитель определялся по итогам двух побед матча. В первой схватке команда Тюменской области уступила, а во второй счёт сравнялся - 1:1, но в решающей третьей схватке тюменцы в упорной борьбе одержали заслуженную победу.

Председатель правления федерации Тюменской области по перетягиванию каната, тренер СШ "Прибой" Татьяна Жданова:

Эмоций от соревнований было очень много - все кричали и поддерживали команду. Это наша первая победа! Кроме того, тюменские спортсмены выполнили нормативы "Кандидат в мастера спорта". Теперь ребята также представят Тюменскую область на всероссийских стартах в следующем году.

На ряду с первенством страны в Москве проходил первый чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по перетягиванию каната. На турнире выступала сборная команда ТВВИКУ, боролась за честь Инженерных войск РФ, в которую входят спортсмены Тюменской области. В итоге среди 11 команд тюменская сборная заняла почётное третье место.