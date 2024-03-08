МФК "Тюмень" сыграет с "ЛКС" в рамках Суперлиги

МФК "Тюмень" проведет 17 тур в рамках чемпионата PARI-Суперлиги по мини-футболу. 9 и 10 марта состоятся поединки с "ЛКС" из Липецка.

Соперники уже встречались в октябре, в шестом туре. На выезде в обоих матчах победу одержали тюменцы: сначала со счетом 5:4, а затем — по серии пенальти после 2:2 на табло.

По результатам 16 туров МФК "Тюмень" на шестом месте в турнирной таблице Суперлиги. Клуб заработал 49 очков. Из 32 матчей 16 были победными, в том числе 13 — в основное время.

В арсенале "ЛКС" сейчас 11 побед и 30 очков. Команда на 10-м месте в таблице.

Матчи состоятся в СК "Центральном" в 14.00. Кроме того, для болельщиков организуют прямую трансляцию. В субботу и в воскресенье эфир начнется в 13.40 на телеканале "Твоя Тюмень" (22 кнопка кабельных операторов), - сообщает Вслух.ру.