Тюменцы поборются за Кубок по спортивному туризму

В Тюменской области стартуют соревнования в рамках регионального Кубка по спортивному туризму. 2 марта состязания пройдут в селе Масали Упоровского района (ул. Школьная, 2). Церемония открытия намечена на 11:00.

3 марта этап пройдет в Тюмени с 10:00 по адресу: ул. Камчатская, 154.

В этот же день, 3 марта, участники Кубка посоревнуются в Тобольске и Ишиме. Торжественное открытие состоится в 11:00. Тобольск примет состязания по адресу: ул. Ленина, 23. А Ишим - по адресу: Площадь Соборная, 2.

Порядка 100 участникам от 8 лет и старше в спортивных залах предстоит преодолеть различные дистанции с препятствиями.

Аредседатель Федерацииспортивного туризма Тюменской области Александр Черепанов:

Всего предполагается три класса сложности дистанций - навесная и по параллельным перилам, подъем и спуск по скалодрому (стенду), спуски с перил, а также тяжелые препятствия с подъемами по скалодрому и навесной переправе.

Финальный этап Кубка пройдет 6 и 7 апреля в селе Ильинка Казанского района. В него попадут самые быстрые и лучшие спортсмены.

Соревнования проходят традиционно уже более 10 лет, а с прошлого года их посвящают памяти героя Российской Федерации Раизова Жумабая Нурбаевича. В свое время он активно занимался спортивным туризмом и успешно выступал на соревнованиях различного уровня. Тренировался Раизов в селе Ильинка Казанского района, поэтому там и проходит финал Кубка.