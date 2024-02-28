Биатлонисты спортшколы Носковой успешно выступили на всероссийском турнире

В Саранске завершилось первенство России по биатлону среди юношей и девушек в возрасте 17-18 лет. Участие в соревнованиях приняли более 160 спортсменов со всей страны, в том числе воспитанники ОСШОР Луизы Носковой.

В первый день биатлонисты продемонстрировали навыки в гонке на дистанции 12,5 км юноши и 10 км девушки. Воспитанник ОСШОР Носковой Тимофей Грехов замкнул тройку призеров, а Михаил Куприн вошел в пятерку сильнейших. У девушек победу одержала наша Светлана Якуничева, бронзу взяла Валерия Полянская.

Во второй день участники состязались в спринте. В десятку сильнейших в этой дисциплине вошли Семен Немцов, Тимофей Грехов, Валерия Полянская и Светлана Якуничева.

В третий соревновательный день спортсменов ждал масстарт. Юноши преодолели дистанцию 10 км, а девушки 7,5 км. По итогам гонки на третьей строчке турнирной таблицы расположился Михаил Куприн. Пятым стал Тимофей Грехов. В женской гонке Екатерина Захарова завоевала серебряную награду.

В завершающий день состязаний определили лучшую команду в смешанной эстафете. Победителем стал коллектив Тюменской области в составе Валерии Полянской, Светланы Якуничевой, Тимофея Грехова и Михаила Куприна.