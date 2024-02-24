Участник "Битвы на Туре" катается с портретом Путина

Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Игорь Тараканов на международных соревнованиях по биг-эйру выступает с портретом Владимира Путина на сноуборде.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени проходит 23 и 24 февраля. В первый день состоялся III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр с участием 42 спортсменов из восьми субъектов РФ. Сегодня проходят международные сорвенования по этой же дисциплине.