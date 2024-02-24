Участник "Битвы на Туре" катается с портретом Путина

21:15 24 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Игорь Тараканов на международных соревнованиях по биг-эйру выступает с портретом Владимира Путина на сноуборде.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" в Тюмени проходит 23 и 24 февраля. В первый день состоялся III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр с участием 42 спортсменов из восьми субъектов РФ. Сегодня проходят международные сорвенования по этой же дисциплине. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024