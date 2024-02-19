Бильярдисты из нескольких регионов РФ разыграют награды первенства в Тюмени

В Тюменской области с 21 по 27 февраля пройдет первенство России по бильярдному спорту. Спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах: "Снукер 1 красный", "Снукер 6 красных" и "Снукер 15 красных".

Участниками станут около 40 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Тюмени, Тольятти и Пензы. Наш регион представят 15 человек.

"Многие спортсмены, которые ранее демонстрировали отличные результаты в рамках первенства, уже выросли и уступили дорогу молодому поколению. Однако есть и опытные спортсмены, такие как Александра Рябинина, Елизавета Быкова, Анна Андреева и Глеб Данилевич. Они могут показать высокий уровень игры. Молодежи у нас много, и через 2-3 года они станут сильнейшими игроками", - отметил вице-президент федерации бильярдного спорта России Сергей Рябинин.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12). Начало в 10:00.