Первенство области по перетягиванию каната впервые проведут в Тюмени

Впервые в областной столице 18 февраля состоится региональное первенство по перетягиванию каната. В спортивной школе "Прибой" (спортивный комплекс "Строймаш", ул. Индустриальная, д. 49А) соберутся сильнейшие спортсмены в возрасте от 15 до 22 лет. Вход свободный. Начало в 11:00.

- Нашей федерации 18 декабря исполнилось три года, поэтому мы только набираем "обороты" в соревнованиях регионального уровня. Надеемся, этот вид спорта охватит все муниципальные районы и количество участников будет стремительно расти, - отметила председатель правления федерации Тюменской области по перетягиванию каната, тренер СШ "Прибой", главный секретарь соревнований Татьяна Жданова.

Соревнования по данному виду спорта проводятся по нескольким дисциплинам только в командном зачете. Юниоры выступят в дисциплине "Вес группы - 640 кг", а смешанная команда в составе юниоров и юниорок покажет свои силы в "Вес группы - 560 кг".

- В составе одной команды участвуют десять спортсменов, два из которых - запасные. Смешанная команда состоит из пяти юношей и пяти девушек, двое из которых - запасные. А общий вес выступающих определяется по суммарному весу восьми участников команды. Вес запасного спортсмена не должен превышать вес заменяемого участника. Подготовка спортсменов к турниру проходит серьезно. Соревнования проходят на специальной дорожке, длина которой 36-38 метров, также используется специальный канат длиной 33,5 метра. А чтобы руки не скользили по канату, ребята могут использовать только жидкую магнезию, - рассказала Татьяна Николаевна.