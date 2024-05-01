Детскую секцию по пейнтболу могут открыть в Тюмени

Детскую спортивную секцию по пейнтболу планируют открыть в Тюмени. Команда Евгения Замаскина и Ксении Жук собираются ездить по школам города и устраивать детям от 14 до 18 лет мастер-классы по данному виду спорта.

"В России у нас их достаточно мало развит спортивный пейнтбол. Да, у нас есть московская команда, которая является трехкратным чемпионом мира, но об этом мало кто знает. Тем временем этот спорт очень увлекательный, я сам болею им. У нас в регионе была федерация по пейнтболу, но в прошлом году ее ликвидировали. Произошел кризис, стало все дорого, организаторам оказалось трудно поддерживать подростков", - рассказал Евгений Замаскин.

По его словам, сейчас в городе нет никакой тренировочной базы, но ребят, которые ездят в другие регионы на игры, осталось достаточно много. В связи с этим у него родилась идея создать детскую секцию, а со временем построить пейнтбольный спортцентр, сообщает Тюменская линия.

Сейчас ребята подают заявку на первый сезон конкурса "Росмолодежь. Гранты". Для начала они хотят выиграть денежные средства на поездки по учебным заведениям, чтобы знакомить школьников с оборудованием и тактическими действиями спортивного пейнтбола. "То есть хотим начинать с вовлечения. Как говорится где спрос, там и предложение", - добавила Ксения Жук.