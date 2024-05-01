Почему кошки любят есть траву

Пережевывая траву, кошки пытаются очистить желудок от скопившихся комков шерсти. Они образуются, когда животные вылизываются. Длинные стебли травы, которые коты глотают, раздражают слизистую желудка и помогают избавиться от комка естественным путем, - рассказала ветеринар Лилия Макеева. - Также клетчатка улучшает работу кишечника, очищает его от лишнего. В молодой траве содержится много витаминов, кислот, биофлавоноидов, необходимых животному. Например, так она восполняет запасы витамина В9 и фолиевой кислоты, отвечающие за рост животного и уровень кислорода в крови. Кошки - умнейшие животные. Они сами выбирают необходимую для них пищу.

аще кошки на улице лакомятся пыреем и ромашкой. Следите, чтобы ваши любимцы не ели комнатные растения – большинство из них ядовитые для кошек. Лучше всего сейте зелень в горшки для своих питомцев. Обратите внимание, если кошки едят слишком много травы, это может сигнализировать о серьезных проблемах с пищеварением. Не забывайте глистогонить животных. Рвота у кошки после поедания травы - нормальный процесс, ведь вместе с ней выходят и остатки шерсти и прочего мусора, сообщает КП-Тюмень.