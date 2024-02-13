Более ста участников "Менделеевского заряда" в Тобольске пробежали 3,5 км

Фото - департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тобольска

В Тобольске провели "Менделеевский заряд" - забег, посвященный Дмитрию Менделееву. Более 100 участников пробежали 3,5 км от памятника знаменитому тоболяку до Красной площади Тобольского кремля. В этом году мероприятие проводится в четвертый раз.

Мероприятие приурочили к 190-летию со дня рождения местного ученого. Кроме того, 2024 год в Тобольске объявили годом этого великого человека. Идея таких забегов принадлежит марафонцу Анатолию Березину, который в своё время задал тон доброй спортивной традиции.

"Я участвую в забеге уже третий раз. Один год пришлось пропустить в связи с эпидемиологической ситуацией. Ранее мы бежали целых семь километров от памятника и обратно, и некоторые участники даже не добегали до конца. Теперь же формат забега немного изменился, и на этот раз все до единого справились с таким спортивным зарядом, несмотря на морозную погоду. В этом году участие приняли еще больше местных спортсменов, некоторые пришли с детьми", - поделилась участница Виктория-Анастасия Сметанина.

До старта для спортсменов провела разминку тренер-преподаватель высшей категории спортивной школы №1 г. Тобольска Наталья Важенина. А на финише всех встретил актер театра в образе Дмитрия Ивановича Менделеева. Он наградил каждого присутствующего сувенирными медалями и угостил горячим чаем.