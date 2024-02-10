Елена Вяльбе пробежала дистанцию на "Лыжне России" в Тюмени

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Президент Федерации лыжных гонок России, известная советская и российская спортсменка Елена Вяльбе пробежала дистанцию на "Лыжне России" в Тюмени.

"Мне очень приятно находиться на этом празднике. "Лыжня России" объединяет не только спортсменов, но и просто любителей хорошего, здорового образа жизни. Я 28 лет уже не катаюсь на лыжах, но сегодня пробегу здесь и это тоже знаковое", - отметила Вяльбе, приветсвуя участников всероссийской акции перед стартом.

Глава города Руслан Кухарук назвал символичным, что в Год семьи на сегодняшнюю гонку пришли семьи и бабушки, и дедушки, мамы папы и конечно же их дети. "Всем удачных стартов и удачного финиша", - обратился он к горожанам.

Председатель гордумы, председатель правления федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области Светлана Иванова подчеркнула, что акция на протяжении 15 лет в городе проходит при активном участии тюменцев и поздравила со спортивным праздником всех присутвующих.

Официальной площадкой проведения всероссийской спортивной акции в Тюмени традиционно выбран стадион аграрного университета Северного Зауралья. По окончании забегов Вяльбе, Кухарук и Иванова вручили медали юниорам.