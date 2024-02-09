На "Лыжню России" зарегистрировались 6,5 тысячи жителей Тюменской области

Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в субботу, 10 февраля, на данный момент свое участие в событии подтвердили более 6 500 жителей региона. Более 900 заявок поступили через портал Госуслуг.

Официальными площадками проведения всероссийской спортивной акции в Тюменской области станут стадион ГАУ Северного Зауралья в Тюмени, спортшкола в поселке Боровский Тюменского района, с тадион "Тобол" в Тобольске и площадка автодрома "Автомобилист" в Ишиме.

Старт — в 12:00.