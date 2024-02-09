На "Лыжню России" зарегистрировались 6,5 тысячи жителей Тюменской области

18:00 08 февраля 2024
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Массовая гонка "Лыжня России"  пройдет в субботу, 10 февраля, на данный момент свое участие в событии подтвердили более 6 500 жителей региона. Более 900 заявок поступили через портал Госуслуг.

Официальными площадками проведения всероссийской спортивной акции в Тюменской области станут стадион ГАУ Северного Зауралья в Тюмени, спортшкола в поселке Боровский Тюменского района, с тадион "Тобол" в Тобольске и площадка автодрома "Автомобилист" в Ишиме. 

Старт — в 12:00.

 

Теги: Лыжня России
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