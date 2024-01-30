В Тобольске пройдет неделя большого баскетбола

Стартуют туры чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги. Бронзовый призер чемпионата страны минувшего сезона - тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" - встретит на своей площадке, в спортивном комплексе "Центральный" (4-й микрорайон, г. Тобольск), первых соперников.
30 и 31 января в 19:00 команда из Тобольска сыграет против "Южного слона" из Ставрополя. 3 и 4 февраля в 17:00 наши "Нефтехимики" сразятся с ребятами из "Динамо-МГТУ" из Майкопа.
Поболеть за любимую команду может любой желающий. Кроме того, зрители смогут попробовать забить мяч в кольцо с центра поля, а самый меткий получит приз.
Всего в этом сезоне чемпионата участвуют семь команд Высшей лиги в составе баскетболистов старше 18 лет:
"Нефтехимик" (Тобольск).
"Южный слон" (Ставрополь).
"Динамо-МГТУ" (Майкоп).
"Металлург" (Магнитогорск).
"Динамо" (Грозный).
"Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары).
"ЦСП-Химки" (Московская область).
"На данный момент наша команда "Нефтехимик" расположена на шестой строчке регулярного чемпионата. Наша цель — подняться еще выше, будем стараться. Следующий тур будет выездной. Он пройдет в городе Грозный с 13 по 18 февраля", - поделился директор тобольского БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов.
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