Тренировочные сборы в Турции проведет ФК "Тюмень"

12:41 30 декабря 2023
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ФК "Тюмень" выйдет из отпуска 8 января и начнет подготовку к продолжению сезона МЕЛБЕТ - Первой лиги. В течение двух недель футболисты пройдут медицинское обследование. Они будут тренироваться на базе стадиона "Геолог", футбольного манежа "Лидер" и дорожках экопарка "Затюменский".

Контрольные матчи запланированы на следующие два сбора. Их основной состав "Тюмени" планирует провести в Турции: по предварительной информации с 26 января по 10 февраля и с 15 февраля по 1 марта.

Уже в начале марта клубу предстоит первый официальный матч против "Химок", сообщает Вслух.ру.

Теги: ФК Тюмень
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