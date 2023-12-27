Сезон мотогонок на льду открыли в Тюмени

В Тюмени состоялся региональный чемпионат по мотоциклетному спорту. На базе спортивной школы "Старт XXI Век" встретились спортсмены из Тюмени и Тюменского района.

Напомним, мотоциклисты показали себя в дисциплине "гонки на льду" в четыре круга. Победителей и призеров определили в личном и командном зачете.

Победу в личном зачете одержал Алексей Утусиков. На второй строчке турнирной таблицы расположился Михаил Ковалев. Третьим стал Артем Мельников.

Среди команд победили Андрей и Алексей Утусикова из Тюменской федерации мотоциклетного спорта Тюменской области.

Серебряным призером стал коллектив спортивной школы "Старт XXI Век" в составе Михаила Ковалева и Юрия Григорьева.

Бронзу завоевала вторая команда спортивной школы "Старт XXI Век" - Артур Байдалинов и Артем Мельников.

- Мотоциклетный спорт – опасный, скоростной спорт. В поворот участники заходят со скоростью сто километров в час, а по прямой эта скорость еще больше. Причем все происходит на льду, без тормозов, движение идет против часовой стрелки. На поворотах мы наклоняемся с мотоциклом почти в параллель с землей, - поделился президент региональной федерации мотоциклетного спорта и участник соревнований Андрей Утусиков.

Напомним, мотоциклисты Андрей Утусиков и Дмитрий Андреев после новогодних праздников отправятся на состязания ветеранов спорта "Гонка легенд" в Саранск. Кроме того, тюменцы Артур Байдалинов и Артем Мельников выступят на командном первенстве России в Щадринске с 27 по 29 декабря.