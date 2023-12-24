Тюменский ХК "Рубин" завершит сезон 2023 года на домашнем льду

Матчи в рамках чемпионата OLIMPBET— Всероссийской хоккейной лиги продлятся до 29 декабря. Тюменский ХК "Рубин" успешно провела последнюю в уходящем году выездную серию и готовится начать домашнюю.

27 декабря "Рубин" встретит "ЦСК ВВС" из Самары, в октябре тюменские хоккеисты одолели этого соперника со счетом 4:1. Поединок во Дворце спорта начнется в 19 часов.

29декабря "Рубин" скрестит клюшки с "Нефтяником" из Альтемьевска, матч стартует в 17 часов. Билеты уже есть в продаже.

Регулярный чемпионат продлится до18 февраля 2024 года. В итоге 29 клубов ВХЛ проведут по 56 матчей: 28 на домашней площадке и столько же на выезде. По результатам 16 клубов выйдет в плей-офф, чтобы продолжить борьбу за главный трофей — Кубок Петрова, сообщает Вслух.ру.