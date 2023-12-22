Сноубордисты в Тюмени посоревнуются в прыжках с трамплина

Областные соревнования по сноуборду (биг-эйр) пройдут 23 декабря в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" с 12:00 до 14:00.
Биг-эйр – одна из самых зрелищных дисциплин в сноуборде, где спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время наименее опасным для спортсмена. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения. Стоит отметить, что данная дисциплина входит в число олимпийских.
Соревнования пройдут в трех возрастных группах: юноши и девушки 11-12 лет, юниоры и юниорки 13-17 лет, а также мужчины и женщины от 18 лет и старше.
Замдиректора по физкультурно-спортивной работе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов:
Специально для чемпионата и первенства мы уже вторую неделю строим трамплины в большом сноупарке, соответствующие всем техническим требованиям для соревнований такого уровня. Парк с большими трамплинами останется до конца сезона катания, что позволит спортсменам сборной Тюменской области регулярно в нем тренироваться и повышать свое мастерство.
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