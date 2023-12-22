Сноубордисты в Тюмени посоревнуются в прыжках с трамплина

Областные соревнования по сноуборду (биг-эйр) пройдут 23 декабря в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" с 12:00 до 14:00.

Биг-эйр – одна из самых зрелищных дисциплин в сноуборде, где спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время наименее опасным для спортсмена. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения. Стоит отметить, что данная дисциплина входит в число олимпийских.

Соревнования пройдут в трех возрастных группах: юноши и девушки 11-12 лет, юниоры и юниорки 13-17 лет, а также мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Замдиректора по физкультурно-спортивной работе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов: