В Тюмени подведут итоги конкурса "Тюмень спортивная"

В областной столице 15 декабря подведут итоги спортивного года на городском конкурсе физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная". Традиционное мероприятие проводится в 35 раз. Церемония награждения – в 20:00.

На конкурсе будут оценивать, выявлять и награждать представителей отрасли физической культуры и спорта. А также чествовать тех, кто добился значительных результатов в уходящем году и внес весомый вклад в укрепление и развитие славных традиций тюменского спорта.

Награды будут вручены по 14 номинациям – "Гордость Тюмени", "За преданность спорту", "Лучшая спортивная команда, юношеская и взрослая", "Лучший инструктор по спорту, организующий работу по месту жительства населения", "Лучшая постановка физкульурно-спортивной работы в образовательных учреждениях города Тюмени", "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных учреждениях города Тюмени", "Лучшая городская федерация по видам спорта", "Лучший физкультурно-спортивный центр (клуб) частной формы собственности", "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в организациях", "Лучший инструктор физкультурно-спортивного центра (клуба) частной формы собственности", "Лучший волонтер в сфере физической культуры и спорта", "Лучшее общественное объединение в сфере физической культуры и спорта", "Спортивная инициатива", "Лучший спортивный врач".

Трансляцию награждения можно посмотреть на телеканале "Тюменское время", а также в официальной группе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени в социальной сети "ВКонтакте".