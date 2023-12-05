В Тюмени прошел турнир по керлингу на колясках

В Тюмени нал едовой арене "Титан" состоялись соревнования по керлингу на колясках. Их проводят в четвертый раз и посвящают памяти председателя клуба "Шанс", мастера спорта России Никиты Меркушина. Именно он стал инициатором этого вида спорта в Тюмени.
Участие в соревнованиях приняли более 20 спортсменов в составе 6 команд из Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов. Они сыграли восемь периодов матча, проведя на льду более трех часов.
По итогам турнира определили победителей и призеров, а также лучшего скипа и игрока.
Победу одержала команда "Шанс - 4" в составе Ольги Елыниной, Юрия Сёмкина, Богдана Хмилевского и Руслана Тимиркаева.
Серебро забрали Радик Шафигуллин, Андрей Давиденко и Игорь Базанов ("Шанс-6").
Бронзовую награду завоевал коллектив "Шанс - 3" – Анатолий Венза, Александр Гетманов, Владимир Туровский и Ирина Кокорина.
На четвертой строчке турнирной таблицы – "Шанс - 2" в составе Виталия Ван, Александра Морева, Петра Иванова и Максима Шенина.
На пятой ступени оказался коллектив Михаила Бабкина, Оксаны Ребещенко и Камиля Ахтямова ("Шанс - 1").
И закрывают турнирную таблицу команда "Шанс - 5" в составе Василия Пытьева, Марины Котмановой и Никиты Жевно.
Лучшим игроком стала Марина Котманова, а лучшим скипом – Василий Пытьев.
Мероприятие организовано Тюменской областной организацией ВОИ и спортивно-оздоровительным клубом инвалидов "Шанс" в рамках проекта "Синергия особого спорта", получивших муниципальный грант Администрации города Тюмени, при поддержке Ледовой арены "Титан", депутатов Тюменской городской Думы Натальи Проскуряковой и Георгия Муратова, председателя клуба "Шанс" Елизаветы Меркушиной, тренера по керлингу Константина Пережогина, а также при поддержке Федерации керлинга Курганской области.
Посмотреть на процесс игры можно в альбоме.
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