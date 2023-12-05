В Тюмени прошел турнир по керлингу на колясках

В Тюмени нал едовой арене "Титан" состоялись соревнования по керлингу на колясках. Их проводят в четвертый раз и посвящают памяти председателя клуба "Шанс", мастера спорта России Никиты Меркушина. Именно он стал инициатором этого вида спорта в Тюмени.

Участие в соревнованиях приняли более 20 спортсменов в составе 6 команд из Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов. Они сыграли восемь периодов матча, проведя на льду более трех часов.

По итогам турнира определили победителей и призеров, а также лучшего скипа и игрока.

Победу одержала команда "Шанс - 4" в составе Ольги Елыниной, Юрия Сёмкина, Богдана Хмилевского и Руслана Тимиркаева.

Серебро забрали Радик Шафигуллин, Андрей Давиденко и Игорь Базанов ("Шанс-6").

Бронзовую награду завоевал коллектив "Шанс - 3" – Анатолий Венза, Александр Гетманов, Владимир Туровский и Ирина Кокорина.

На четвертой строчке турнирной таблицы – "Шанс - 2" в составе Виталия Ван, Александра Морева, Петра Иванова и Максима Шенина.

На пятой ступени оказался коллектив Михаила Бабкина, Оксаны Ребещенко и Камиля Ахтямова ("Шанс - 1").

И закрывают турнирную таблицу команда "Шанс - 5" в составе Василия Пытьева, Марины Котмановой и Никиты Жевно.

Лучшим игроком стала Марина Котманова, а лучшим скипом – Василий Пытьев.

Мероприятие организовано Тюменской областной организацией ВОИ и спортивно-оздоровительным клубом инвалидов "Шанс" в рамках проекта "Синергия особого спорта", получивших муниципальный грант Администрации города Тюмени, при поддержке Ледовой арены "Титан", депутатов Тюменской городской Думы Натальи Проскуряковой и Георгия Муратова, председателя клуба "Шанс" Елизаветы Меркушиной, тренера по керлингу Константина Пережогина, а также при поддержке Федерации керлинга Курганской области.

Посмотреть на процесс игры можно в альбоме.