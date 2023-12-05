Погода вносит изменения в программу соревнований по биатлону

В тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет Альфа-Банк Кубок России по биатлону, однако в связи с ожидаемыми минусовыми температурами Союз биатлонистов России решил перенести спринтерские гонки с 9 на 6 декабря - опять же, если позволит погода.

О времени старта будет известно позднее.

Организаторы предупреждают, что есть вероятность отмены гонок, запланированных на 7 и 10 декабря.Напомним, на 7 декабря запланирована женская гонка на 15 км и мужская - на 20 км, а на 10 декабря - женский и мужской масстарты на 12 км и 15 км.

Болельщики могут вернуть деньги за билеты в соответствии с порядком возврата.

В случае, если погодные условия все же не подведут, и будет принято решение о проведении гонок, зрительские билеты можно будет приобрести в кассе "Жемчужины Сибири" в дни соревнований.

Об изменениях организаторы сообщат дополнительно в социальных сетях.