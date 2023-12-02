В эти выходные МФК "Тюмень" сыграет с одним из лидеров турнирной таблицы на выезде

МФК "Тюмень" возвращается к чемпионату PARI-Суперлиги по мини-футболу. Нашему клубу предстоит встретиться с одним из лидеров турнирной таблицы – "Газпромом-Югрой". 10 тур пройдет в Югорске 2 и 3 декабря.

Сейчас "Тюмень" находится на шестом месте в турнирной таблице. За 18 поединков клуб набрал 28 очков: было девять побед и столько же поражений. У соперника в арсенале 34 заработанных очка и 12 побед. Сейчас он на втором месте в таблице.

Оба поединка начнутся в 13 часов.

В следующем туре нашему клубу предстоит сыграть с "Норильским никелем". Первая игра, на выезде, пройдет 8 декабря. В рамках Суперлиги команды встречались в этом сезоне в Норильске. 11-й тур Суперлиги пройдет 22 и 23 декабря с "Ухтой". Это будут последние игры в 2023 году, сообщает Вслух.ру.