Фигуристы со всей страны поборются за звание лучших на турнире "Тюменский меридиан"

В Тюмени с 28 по 30 ноября состоятся Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Тюменский меридиан". Они пройдут в спортивной школе "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, к.1). Начало в первый день в 10:00, во второй – в 11:00, а в финальный – в 10:45.

На ледовую площадку выйдут более 120 спортсменов из Тюменской, Тульской, Новосибирской, Вологодской, Брянской, Ленинградской, Липецкой, Кемеровской, Свердловской, Ивановской, Омской, Московской областей, Удмуртской Республики и Татарстана, Пермского, Приморского, Красноярского, Краснодарского краев, ХМАО-Югры и ЯНАО, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования проведут в дисциплине одиночное катание. В них примут участие фигуристы от 11 до 19 лет – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и спортсмены, имеющие первый спортивный разряд.

Победителей и призеров определят в каждой категории по наибольшей сумме баллов, набранной в двух программах – короткой и произвольной.

Стоит отметить, что с каждым годом турнир по фигурному катанию "Тюменский меридиан" набирает популярность. В позапрошлом году за победу боролись более 50 человек из 12 регионов. В прошлом году участие в одиночном катании приняли порядка 110 фигуристов из 17 регионов страны.

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Фото - ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"