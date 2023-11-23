В Тюмени определили сильнейших по греко-римской борьбе среди юношей региона

Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

В Тюмени прошли региональные чемпионат и первенство по греко-римской борьбе. Участие в них приняли 268 спортсменов 2006 года и старше из Тюмени, Тюменского района, Тобольска, Увата и Голышманово.

Победителями чемпионата Тюменской области в своих весовых категориях по результатам турнира стали: Геворгян Ованнес (весовая категория 55 кг), Али Мирзаев (60 кг), Сергей Бажин (63 кг), Георгий Зедгенидзе (67 кг), Руслан Арипов (72 кг), Айдар Шамсутдинов (77 кг), Евгений Кузнецов (82 кг), Владимир Фищенко (87 кг), Всеволод Бердник (97 кг), Генрик Яжян (130 кг).

По результатам первенства победители в своих весовых категориях - Курбан Батыров (СШ Прибой), Евгений Базюк (Тюменский район), Михаил Калинин (СШ Прибой), Эрик Хасанов (Тюменский район), Алиджон Шарипов (Уват), Марат Абдуллин (Тюменский район), Лаерт Саакян (Спортивная школа №3), Дмитрий Тимофеев (Голышманово), Асхаб Абдурахманов (Спортивная школа №3), Антон Зыкин (Прибой), Бахтияр Мурзанов (Тюменский район).

Исполнительный директор федерации спортивной борьбы Тюменской области Ирина Крымская:

Областные соревнования всегда очень важны для спортсменов, ведь по их итогам победители и призёры получают право представлять Тюменскую область на соревнованиях Уральского федерального округа, а это возможность попасть на соревнования всероссийского уровня.

Чмпионат и первенство Уральского федерального округа состоятся с 30 ноября по 2 декабря в Челябинске.