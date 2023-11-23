Команда тюменских ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества заняла третье место

В Уфе завершились вторые межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества", по итогам команда Тюменской области выиграла 8 медалей разного достоинства и заняла третье место, сообщает депспорта ТО.

В Кубке приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции в составе двадцати команд из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Они соревновались в шести видах спорта: пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя.

На счету тюменских спортсменов восемь медалей.

Герой России Рустам Сайфуллин победителем стал в настольном теннисе сидя, занял третье место в пауэрлифтинге (жим штанги лёжа),

Награжденный Орденом Мужества Андрей Пиминов занял первое место в своем весе по армрестлингу (левая рука), второе место - по стрельбе из лука из положения стоя, третье место - по армрестлингу из положения стоя по левой руке и третье же - по настольному теннису стоя. Пиминов дополнительно награжден специальным призом как самый сильный участник кубка.

Денис Метлев, награжденного медалью "За отвагу" в ходе СВО, по стрельбе из лука из положения стоя занял третье место.

Также тюменская команда заняла четвертое место в соревнованиях по волейболу сидя. В общем медальном зачете наши атлеты заняли общекомандное третье место, уступив спортсменам Башкирии и Челябинской области.

Турнир был организован Фондом "Защитники Отечества", при поддержке Минспорта РФ, Паралимпийского комитета России, Правительства Башкирии, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.