Тюменские ветераны СВО успешно выступили на Кубке защитников Отечества

Тюменские ветераны специальной военной операции выиграли восемь медалей на "Кубке Защитников Отечества" в Уфе - 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Показали высокие результаты в жиме штанги лежа, армрестлинге, стрельбе из лука и настольном теннисе, сообщил губернатор Моор.
Ранее мы писали, что Тюменскую область на сорвнованиях представят 7 участников, делегацию возглавляет Герой России Рустам Сайфуллин, а в целом за лидерство в шести видах спорта будут бороться 120 человек из 20 регионов ПФО и УрФО.
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