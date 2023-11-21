Тюменцы завоевали три медали фестиваля адаптивного дзюдо

В Кирове прошли поединки между участниками первого фестиваля адаптивного дзюдо (спорт глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями). На татами вышли около сотни спортсменов из Тюменской, Тверской, Свердловской, Самарской, Астраханской, Владимирской, Липецкой и Кировской областей, а также из Пермского края, Башкирии, Марий Эл, ДНР.
Представители "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" завоевали три награды. Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Севак Манукян. Серебряные медали получили Андрей Пальянов (в весе до 81 кг) и Софи Егиазарян (до 52 кг).
По словам тренера Валентины Белоус, ребята проявили себя достойно:
Севак уверенно выиграл три встречи. Андрей допустил небольшую тактическую ошибку. В результате при круговой системе проведения соревнований, при равном количестве очков, ему пришлось перебороться, поэтому остановился на втором месте. Софи проиграла одну встречу мастеру спорта России среди спортсменов с нарушением слуха, а вторую выиграла и провела удушающий прием. В целом, я считаю, соревнования прошли успешно. Три тюменских спортсмена – три медали.
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