Тюменцы завоевали три медали фестиваля адаптивного дзюдо

16:00 21 ноября 2023
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В Кирове прошли поединки между участниками первого фестиваля адаптивного дзюдо (спорт глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями). На татами вышли около сотни спортсменов из Тюменской, Тверской, Свердловской, Самарской, Астраханской, Владимирской, Липецкой и Кировской областей, а также из Пермского края, Башкирии, Марий Эл, ДНР.

Представители "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" завоевали три награды. Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Севак Манукян. Серебряные медали получили Андрей Пальянов (в весе до 81 кг) и Софи Егиазарян (до 52 кг).

По словам тренера Валентины Белоус, ребята проявили себя достойно:

Севак уверенно выиграл три встречи. Андрей допустил небольшую тактическую ошибку. В результате при круговой системе проведения соревнований, при равном количестве очков, ему пришлось перебороться, поэтому остановился на втором месте. Софи проиграла одну встречу мастеру спорта России среди спортсменов с нарушением слуха, а вторую выиграла и провела удушающий прием. В целом, я считаю, соревнования прошли успешно. Три тюменских спортсмена – три медали.

Теги: дзюдо
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