Тюменцы завоевали три медали фестиваля адаптивного дзюдо

В Кирове прошли поединки между участниками первого фестиваля адаптивного дзюдо (спорт глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями). На татами вышли около сотни спортсменов из Тюменской, Тверской, Свердловской, Самарской, Астраханской, Владимирской, Липецкой и Кировской областей, а также из Пермского края, Башкирии, Марий Эл, ДНР.

Представители "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" завоевали три награды. Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал Севак Манукян. Серебряные медали получили Андрей Пальянов (в весе до 81 кг) и Софи Егиазарян (до 52 кг).

По словам тренера Валентины Белоус, ребята проявили себя достойно: