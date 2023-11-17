Параспортсмены испытают свои силы на фестивале ГТО

19 ноября в легкоатлетическом манеже Тюмени пройдет городской фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, церемония открытия запланирована на 10:00.

В соревнованиях примут участие параспортсмены, физкультурники и любители в возрасте от 11 до 70 лет. Свои возможности в различных видах испытаний в соответствии с группой и возрастной ступенью проверят воспитанники спортивно-адаптивной школы "НЕГЕ", отделения адаптивного спорта СШ №3, а также представители Всероссийского общества инвалидов города Тюмени.

В программу фестиваля включены виды испытаний в соответствии с методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными Министерством спорта России.