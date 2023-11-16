Тюменцы посоревнуются за путевку на окружные старты по греко-римской борьбе

18 ноября в спортивном комплексе "Строймаш" (Индустриальная, 49а) пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по греко-римской борьбе. Поединки начнутся в 10:00. Торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00.

За звание сильнейших посоревнуются порядка 100 спортсменов 2006 г. р. и старше, имеющие подготовку не ниже 2 взрослого разряда. Среди них выступят борцы из Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Увата.

На состязаниях спортсмены смогут не только побороться за звание сильнейших, но и повысить спортивный разряд вплоть до звания кандидата в мастера спорта. Также по итогам соревнований будет сформирована сборная региона для участия в более крупных стартах. Чемпионат Уральского федерального округа пройдёт с 20 ноября по 2 декабря в Челябинске.

Поддержать участников состязаний смогут все желающие, вход для зрителей и болельщиков свободный.