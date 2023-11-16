"Доступная тропа" соберет на "Азимуте" любителей пешего туризма

18 ноября в 12:00 на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" пройдет областное туристско-краеведческое мероприятие "Доступная тропа" для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Участников ждут маршруты от 3 км, проложенные по осеннему лесу. Команда опытных инструкторов и волонтеров обеспечат безопасность на протяжении всей тропы.
Помимо основной части, организаторы подготовили интерактивную программу, разнообразные игры и, конечно же, согревающий чай на костре.
На маршруте будет организована не только образовательная и развлекательная программа, но и время для отдыха и общения. У участников будет возможность познакомиться с новыми людьми, поделиться своими впечатлениями и провести время в дружественной атмосфере.
"Доступная тропа" – это уникальная возможность преодолеть преграды, насладиться природой и узнать что-то новое. Регистрация на фестиваль здесь. Подробности по телефону: 29-02-10 (доб.143, 146)
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