Тюменские шахматисты примут участие в первенстве страны

В Новом Уренгое прошло первенство Уральского федерального округа по шахматам. Всего участие в турнире приняли более 250 спортсменов из всех регионов Урала. Тюменскую область представили 20 шахматистов.

Соревнования включали в себя классические, быстрые шахматы и блиц. За путевку на первенство России боролись мальчики и девочки, юноши и девушки в возрастных категориях до 11, до 13, до 15 лет, до 17 и 19 лет.

По результатам турнира в классических шахматах лидерами среди тюменцев стали Лев Гудованый (среди мальчиков до 13 лет) и Виктория Точилкина (среди девушек до 13 лет).

Вторые места завоевали Максим Протасов (среди юношей до 17 лет), Виктор Лымарь (среди мальчиков до 11 лет) и Мария Трофимова (среди девушек до 15 лет).

На третьей строчке турнирной таблицы расположились Фёдор Гемель (среди юношей до 15 лет), Татьяна Абрамова (среди девушек до 19 лет) и Полина Ольховская (среди девушек до 13 лет).

В соревнованиях по быстрым шахматам победил Лев Гудованый (среди мальчиков до 13 лет).

Серебряную медаль завоевали Фёдор Гемель (среди юношей до 15 лет) и Анастасия Ударова (среди девушек до 17 лет).

Бронзу забрал Максим Протасов (среди юношей до 17 лет). В блице первым стал снова Лев Гудованый (среди мальчиков до 13 лет). Максим Протасов среди юношей до 17 лет встал на второе место. Третью строчку турнирной таблицы занял Фёдор Гемель (среди юношей до 15 лет).

Директор ГАУ ДО ТО "ОСШ А.Е. Карпова" Дмитрий Калистратов: