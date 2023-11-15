Юные футболисты "Тюмени" готовятся к финальному этапу первенства РФ

Тюменцы готовятся к финальному раунду первенства России среди футболистов 2009 года рождения, который состоится в Сочи. Право сыграть там они получили после победы в регионе "Урал и Западная Сибирь". В этом турнире они провели 26 матчей, в которых забили более сотни мячей, а пропустили всего 19.

Чтобы хорошо подготовиться к финальному раунду, сибиряки побывали на южном сборе. Там они сыграли шесть матчей в осеннем турнире Dagomys Cup – 2023, в котором участвовали 12 команд.

Со сверстниками команды "Металлург" из Липецка наши земляки сыграли вничью (1:1). После этого "Тюмень" победила соперников из ДЮСШ подмосковного города Лосино-Петровский (11:0). Также она обыграла "Кубань" из Краснодара (3:0). В четвертьфинале была повержена команда спортшколы Мончегорска (15:0), а в следующем раунде – краснодарский "Легион" (4:0). В финале "Тюмень" вновь сыграла с "Металлургом". И опять вничью (2:2). В серии пенальти удача была на стороне футболистов из Черноземья (счёт - 3:1), которые и заняли первое место. Тюменцы стали вторыми. Третье место – у столичного "Москворечья".

Отметим, что тюменец Никита Коротков стал лучшим бомбардиром южного турнира. В его активе девять голов. Шесть раз отличился его одноклубник Даниил Чуркин, пять мячей в ворота соперников отправил Владислав Морозов.