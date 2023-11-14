Тюменские дзюдоисты взяли серебро и бронзу первенства России

В Барнауле завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2007-2009 гг.р.). За награды всероссийских стартов боролись 762 спортсмена из 76 субъектов страны. Представителям Тюменской области удалось завоевать две медали.
Бронзу в категории до 60 кг, в которой боролись 50 спортсменов, получил Темирлан Шахнавазов. На счету подопечного Вадима Гусева, Андрея Стенина и Алексея Буклаускаса также 5 выигранных схваток из 6.
Айшат Алиева взяла серебро в весовой категории до 63 кг, представленной 44 участницами. Воспитанница Виктора Иващенко и Валентины Белоус провела 6 встреч, в 5 из которых одержала уверенные победы.
Благодаря своим результатам Айшат закрепила свои позиции, в то время как Темирлан только вошел в основной состав национальной сборной команды в данной возрастной группе.
Главный тренер Центра "Тюмень-дзюдо" Иван Воробьев:
Айшат Алиева в финале уступила спортсменке из Санкт-Петербурга. В прошлом году Айшат была третьей, в этот раз второй, улучшила свой результат. У нее еще год в запасе в этом возрасте, поэтому я думаю, что в следующий раз она возьмет "золото". Впервые попал в сборную Темирлан Шахнавазов, завоевав бронзовую медаль. Его встречи оказались непростыми, было несколько побед в Голден Скоре. Эта весовая категория была одной из самых многочисленных с высокой конкуренцией из Москвы, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Темирлан достойно отборолся и проявил характер.
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