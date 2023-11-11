МФК "Тюмень" сыграет с одним из лидеров Суперлиги

МФК "Тюмень" готовится к восьмому туру в рамках PARI-Суперлиги по мини-футболу. Игры пройдут 11 и 12 ноября на выезде — в Норильске. Нашему клубу предстоит встретиться с одним из лидеров - "Норильским никелем", который сейчас на третьем месте в турнирной таблице.

Соперник за 12 проведенных поединков набрал 26 очков, "Тюмень" заработала 21 очко за 14 матчей. Важно отметить, что после неудачного начала сезона наша команда реабилитировалась. В последних трех турах — только победы: над "Сибиряком" из Новосибирска, "ЛКС" из Липецка и действующим чемпионом Суперлиги - "КПРФ" из Москвы.

"Тюмень" с "сухой" победы стартовала в 1/8 БЕТСИТИ Кубке России, на домашнем паркете обыграв "Сибиряк" со счетом 2:0. Ответные матчи состоятся 24-26 ноября. По итогам станут известны участники ¼ Кубка, сообщает Вслух.ру.