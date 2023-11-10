Лучшие спортсмены РФ встретятся на тюменских лыжных трассах в рамках Кубка России

С 1 по 3 декабря на трассах Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоятся первые соревнования зимнего сезона 2023-2024г. Лучшие спортсмены страны встретятся на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, сообщает депспорта ТО.

В программе соревнований гонки с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем у мужчин и женщин, мужской и женский спринт классическим стилем, а также масс-старты у мужчин и женщин на дистанции 20 км классическим стилем.

Стать свидетелями соревнований смогут все желающие. Информация о порядке приобретения билетов, стоимости, расписание автобусов организованного трансфера будет доступна на сайте csp72.ru.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично на канале МАТЧ ТВ пройдут прямые трансляции.