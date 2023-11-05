ХК "Рубин" сыграет с "АКМ" и "Звездой"

Тюменский ХК "Рубин" на следующей неделе проведет два чемпионата OLimpbet ВХЛ.
6 ноября, клуб примет "АКМ" из Тульской области, поединок начнется в 17:00.
8 ноября пройдет игра со "Звездой" из Москвы, старт — в 19:00. Билеты есть в продаже. На телеканале "Тюменское время" пройдет прямая трансляция обоих матчей, включайте 21 кнопку кабельных операторов за пять минут до начала или смотрите на официальном сайте tyumen-time.ru.
С этими же клубами выездные матчи запланированы на 5 и 7 декабря.
Регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги продлится до 18 февраля 2024 года. Каждая из 29 команд проведет 56 игр: половину на домашнем льду и столько же — на выезде, сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru