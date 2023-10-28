ФК "Тюмень" проведет еще два домашних матча в этом году

До 25 ноября ФК "Тюмень" остается провести пять матчей, в том числе два — на своем стадионе "Геолог". До зимнего перерыва в сезоне Мелбет-Первой лиги остается меньше месяца.

28 октября "Тюмень" сыграет на выезде в Нефтекамске с "Нефтехимиком".

5 ноября "Тюмень" будет встречать "Сокол" из Саратова,12 ноября - "Кубань" из Краснодара. Кстати, с "Кубанью" тюменцы уже встречались в нынешнем сезоне на выезде, 23 сентября команды разошлись со счетом 1:1. Билеты на домашние игры уже поступили в продажу.

19 ноября наш клуб ждет "Динамо" в Махачкале, 25 ноября - "Ленинградец" в Санкт-Петербурге.

За 15 туров тюменский клуб набрал 26 очков и сейчас находится в первой пятерке первой футбольной лиги, сообщает Вслух.ру.