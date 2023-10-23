За победу в соревнованиях имени Чебоксарова в Тюмени боролись 350 спортсменов

В Тюмени прошли XXVII Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова – серебряного призера Олимпийских игр, Заслуженного тренера РСФСР, судьи международной категории, Заслуженного мастера спорта СССР и Почетного гражданина Тюмени. Участниками стали 350 спортсменов из 23 регионов.
Первой по количеству медалей стала сборная борцов из Новосибирской области – в их копилке 11 наград, на втором месте команда из Ямала с 7 медалями. Замыкают тройку лидеров по числу победителей и призеров – Свердловская область и Башкория.
На счету у тюменцев две награды. Игорь Подчувалов стал вторым в весовой категории 48 кг, а Фларид Мавлютов принес региону бронзовую медаль в весовой категории 32 кг.
Ознакомиться с полными списками победителей и призеров соревнований можно здесь.
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