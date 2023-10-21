Около ста килограмм вторсырья сдали болельщики МФК "Тюмень"

Представители ООО "ТЭО" подвели итоги конкурса по сбору вторсырья, организованного совместно с игроками мини-футбольного клуба "Тюмень". Участники охотно подключились к инициативе и сдали в городские экодома порядка 100 килограмм бумаги, пластика и других материалов, пригодных для переработки, сообщили в пресс-службе организации.

Главным призом конкурса стал годовой абонемент на посещение турниров команды. Его обладателем стал тюменец Дамир Самедов. Среди других призов – ТЭО термос, футбольный мяч, бутылка для воды и футболки.

– Нам удалось создать не просто разовую акцию, а настоящий социальный проект месяца, занявший первое место среди конкурса клубов PARI-Суперлиги. Проект выполнит сразу несколько задач: просвещение и развитие у населения полезных привычек – спортивных и экологичных. Наш совместный опыт оказался очень удачным, поэтому мы планируем продолжать наше сотрудничество и вместе продвигать идеи осознанного образа жизни и бережного отношения к окружающей среде, – отметил представитель мини-футбольного клуба "Тюмень" Шамиль Герейханов.

В управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО" отметили, что участники не просто сдавали вторсырье, но, как правило, интересовались организацией раздельного сбора отходов в домашних условиях. Были среди эко-энтузиастов и свои рекордсмены, которые принесли в один пункт приема более 10 килограмм полезных материалов, сообщает Тюменская область сегодня.