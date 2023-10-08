ФК "Тюмень" предстоит сыграть с "Торпедо" и "Волгарем"

ФК "Тюмень" после 12 туров заработал 19 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице (в списке 18 команд). Было пять побед, четыре ничьих и три проигрыша.

Клуб из пятерки лидеров готовится провести два домашних поединка за одну неделю. В понедельник, 9 октября, команда примет "Торпедо" из Москвы, матч начнется в 18.30. В субботу, 14 октября, соперником выступит "Волгарь" из Астрахани. Игра стартует в 18.00. Билеты уже есть в продаже.

Всего на октябрь запланировано пять поединков, в том числе три выездных. 1 октября "Тюмень" обыграла "Шинник" (кстати, это первая победа в Ярославле с 1987 года). 22 октября наш клуб будет встречать "Черноморец" в Новороссийске, 28 октября - "Нефтехимик" в Нижнекамске.

В 2023 году игры для "Тюмени" продлятся до 25 ноября. Остается провести восемь поединков, половину — на стадионе "Геолог", сообщает Вслух.ру.