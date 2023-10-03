Тюменские пенсионеры удивили рекордами в ГТО на всероссийских соревнованиях

В Санкт-Петербурге завершилась VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к Международному дню пожилых людей. Участие в ней приняли более 700 участников из 77 регионов страны.

Спортсмены-любители в возрасте от 55 лет соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс и волейбол.

Тюменскую область представила команда из восьми человек, победителей регионального этапа Спартакиады. Это Нина Лушкова, Ирина Рычкова, Ольга Курченко, Людмила Паньшина, Николай Титов, Павел Мясников, Тагир Мировалов и Сергей Боровиков. По итогам турнира в общекомандном зачете наша сборная заняла четвертое место. В испытаниях комплекса "Готов к труду и обороне" у команды почетное второе место, а в личном зачете Нина Лушкова завоевала бронзу в кроссе.

Уже в седьмой раз возглавлял сборную тренер, ветеран тюменского спорта Николай Пермяков. После выхода на пенсию он продолжает активно заниматься физической культурой и спортом, участвует в соревнованиях по лыжным гонкам и занимает призовые места. Семнадцать лет он возглавляет и готовит городскую сборную команду Клуба ветеранов лыжного спорта.

"Благодаря хорошо слаженной команде и боевому духу, мы показали отличные результаты в комплексе ГТО. Во многом благодаря нашим девушкам-спортсменкам, мы набрали почти триста очков в сумме, выполнив нормативы. Например, Нина Лушкова наклонилась в длину ниже стоп на двадцать шесть сантиметров. А Ирина Рычкова поставила рекорд по отжиманиям от скамьи - она за один подход отжалась целых триста раз!" - поделился Николай Пермяков.