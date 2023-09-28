Тюменцев в субботу утром ждут в затюменском парке на день ходьбы

30 сентября в Тюменской области состоится большой спортивный праздник, приуроченный к празднованию Всероссийского дня ходьбы. Центральной площадкой проведения мероприятия станет экопарк "Затюменский". Торжественное открытие назначено на 8:30, а закрытие – в 11:00.

Присоединиться к празднованию Дня ходьбы смогут все желающие. Участников события ожидает массовый старт на 5 километров и активные зоны, в рамках которых можно будет пройти спортивное тестирование, выполнить нормативы ГТО, оценить свои силы в лазерном биатлоне, испытать удачу в спортивной лотерее, а также сделать памятный кадр у фотозоны. Юные гости праздника смогут хорошо провести время на детской площадке.

Также в рамках Дня ходьбы состоится вручение наград Олимпийского комитета России.

Почетными гостями и участниками мероприятия станут известные спортсмены, такие как заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, серебряный призер олимпийских игр Владимир Чебоксаров, заслуженный мастер спорта по биатлону, серебряный призер олимпийских игр Ольга Мельник, заслуженный мастер спорта России по биатлону, победитель и призер Олимпийских игр Галина Куклева и многие другие.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:

Олимпийские чемпионы не рождаются с медалями на груди, а начинают свой путь к большим победам с занятий на общедоступных площадках, в школьных спортзалах и клубах. Благодаря Всероссийскому дню ходьбы и другим массовым спортивным мероприятиям сегодня у подрастающего поколения есть уникальная возможность встретиться со своими кумирами, пообщаться в неформальной обстановке и получить ценные советы. А самим спортсменам участие в таких праздниках всегда дарит положительные эмоции, укрепляет веру в то, что их труд и достижения не пройдут неразмеченными, а востребованы, в том числе для воспитания подрастающего поколения.

Всероссийский день ходьбы отпразднуют и жители районов Тюменской области.