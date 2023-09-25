Казанские футболисты участвуют в московских матчах по проекту "Футбол в школе"

52 школы Тюменской оласти участвуют в проекте Российского футбольного союза "Футбол в школе". Среди сторонников проекта и школа Казанского района - прямо сейчас команда под названием "Казанская СОШ" принимает участие в первых всероссийских соревнованиях Школьной футбольной лиги Российского футбольного союза в Москве на полях спортивного комплекса "Лужники". На турнире встретятся 96 школьных команд из 65 регионов страны.

"В нашем муниципалитете всегда было много футболистов. Ребята играли как в рамках занятий физической культуры, так и посещали секции. В прошлом году школы нашего района присоединились к проекту "Футбол в школе", что дало им массу возможностей. Для педагогов организовали образовательные курсы, школам предоставили футбольный инвентарь и манишки. А также открыли дорогу для участия в крупных соревнованиях. Это отлично мотивирует ребят проявлять себя и стремиться к большем"у, - отметил директор спортишколы Казанского района имени Героя России Раизова Ж.Н Александр Коротченко.

Проект "Футбол в школе" направлен на привлечение детей к активному образу жизни через занятия самым популярным спортом – футболом и реащзилуется с 2021 года. С 1 сентября к инициативе РФС присоединятся еще 2 000 школ, всего проект охватит 4150 школ из 83 регионов страны. Проект состоит из пяти элементов: футбольных уроков физкультуры, организации секций на базе школ, обучения и поддержки учителей, проведения всероссийского фестиваля "Футбол в школе" и соревнований для школьных команд – Школьной футбольной лиги.