Парашютисты в Ялуторовском районе будут соревноваться на точность приземления

В тюменском авиационно-спортивном клубеа ДОСААФ России на аэродроме "Пустошкино" Ялуторовского района23 сентября пройдут состязания на точность приземления в рамках областного первенства по парашютному спорту на "Кубок В. Катаева". Торжественное открытие турнира запланировано на 11:00

Соревнования являются ежегодными, посвящены памяти Вениамина Катаева – первого начальника тюменского авиационного клуба ДОСААФ России.

Турнир соберет 50 спортсменов. Кроме тюменцев, жителей Увата, Ишима, Ялуторовска, приедут парашютисты из Сургута, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Омска и Челябинска.

"На предстоящем турнире выступят участники от 16 лет. А самому старшему парашютисту, Виктору Карпухину из Челябинска, 72 года. На его счету 4900 прыжков, и это не предел", – поделился президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

Лучших определят в командном зачете, личном – среди мужчин и среди женщин, отдельно будут отмечены юниоры. На состязаниях подведут итоги летнего соревновательного сезона, по результатам можно получить спортивный разряд - вплоть до кандидата в мастера спорта.

"Прыжки на точность приземления – довольно сложная дисциплина. С высоты 1200 метров нужно приземлится в определенную точку, диаметром всего 2 сантиметра. Здесь важно все: погода, ветер, влажность. Парашютист одновременно анализирует множество факторов, чтобы в итоге не подвергать себя опасности сработать на результат", - добавил Евгений.