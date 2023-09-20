Биатлонистка Сливко показала лучший результат в гонке на 15 км

Виктория Сливко - лучшая в индивидуальной гонке на 15 км чемпионат России по летнему биатлону, который состоялся в "Жемчужине Сибири"

"Несмотря на тяжелые погодные условия – ветер и дождь, Вика быстрее всех пришла к финишу. Опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталью Шевченко.Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом! Как всегда, болеем за красивый спорт", написал в своем телеграм-канале губернатор Моор.